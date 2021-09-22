Благовещенцы смогут почитать вслух на книжном фестивале «Берег»

Фото: пресс-служба книжного фестиваля «Берег»

24 сентября в Благовещенске на книжном фестивале «Берег» состоится региональный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Принять участие могут все, кто умеет и любит декламировать.

Для участия в отборочном туре нужно записаться по номеру телефона +7(914) 388-10-20. Событие пройдёт 24 сентября в 14:00 в Амурской областной научной библиотеке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Возрастное ограничение – 18+. Правила чемпионата просты – участники без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивает технику и артистизм их выступления по шестибалльной шкале. По сумме трёх раундов определяются три финалиста, среди которых жюри выбирает победителя.

Лучшего чтеца определят известные в России писатели, поэты, драматурги и критики. Победитель отборочного тура станет участником соревнований конференции «Восток», где определят финалистов от городов Дальнего Востока России, сообщает пресс-служба книжного фестиваля «Берег».

Ранее Амур.инфо сообщало о программе книжного фестиваля «Берег».