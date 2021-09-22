Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 0

Блогер Елена Блиновская назвала бомжами тех, кто не может купить её марафоны

Блиновская сравнила бесплатное скачивание её курсов с питанием из помойки

Блогер Елена Блиновская назвала бомжами тех, кто не может купить её марафоны
Фото: donbasstoday.ru

Блогер Елена Блиновская сравнила с бомжами людей, которые в складчину покупают её курсы или скачивают их бесплатно. Она считает, что такие люди обесценивают её труд, сообщает «Пятый канал».

В своём Instagram Блиновская заявила, что покупать её марафоны в складчину или воровать — всё равно что есть из помойки. При этом тех, кто «не получают удовольствия от ворованного», она сравнила с посетителями самых лучших ресторанов. Блогер уверена, что между этими людьми целая пропасть, и кто-то так и останется на уровне помойки.

«А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете?» — спросила Елена у своих подписчиков.

Блиновскую поддержала певица Рита Дакота, которая заявила, что каждый труд должен быть оплачен. Её избранник Фёдор Белогай тоже занимается созданием подобных курсов.

Артистка напомнила о карме и отметила, что, если человек кого-то обманывает, то будут обманывать и его. По словам Дакоты, когда она перестала смотреть фильмы бесплатно, то стала зарабатывать миллионы на своих песнях.

Просмотров всего: 337

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Марина Федункив хочет обвенчаться с молодым мужем в Ватикане
В России и мире

Лолита рассказала, как у неё разошёлся шов на лице после пластики
В России и мире

Автор хита Успенской обвинила певицу в обмане
В России и мире

Певица Слава осудила Айзу Долматову за интимные фото
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь