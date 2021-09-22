Блогер Елена Блиновская назвала бомжами тех, кто не может купить её марафоны

В своём Instagram Блиновская заявила, что покупать её марафоны в складчину или воровать — всё равно что есть из помойки. При этом тех, кто «не получают удовольствия от ворованного», она сравнила с посетителями самых лучших ресторанов. Блогер уверена, что между этими людьми целая пропасть, и кто-то так и останется на уровне помойки.

«А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете?» — спросила Елена у своих подписчиков.

Блиновскую поддержала певица Рита Дакота, которая заявила, что каждый труд должен быть оплачен. Её избранник Фёдор Белогай тоже занимается созданием подобных курсов.

Артистка напомнила о карме и отметила, что, если человек кого-то обманывает, то будут обманывать и его. По словам Дакоты, когда она перестала смотреть фильмы бесплатно, то стала зарабатывать миллионы на своих песнях.