Блогер Елена Блиновская назвала бомжами тех, кто не может купить её марафоны
Блиновская сравнила бесплатное скачивание её курсов с питанием из помойки
Блогер Елена Блиновская сравнила с бомжами людей, которые в складчину покупают её курсы или скачивают их бесплатно. Она считает, что такие люди обесценивают её труд, сообщает «Пятый канал».
В своём Instagram Блиновская заявила, что покупать её марафоны в складчину или воровать — всё равно что есть из помойки. При этом тех, кто «не получают удовольствия от ворованного», она сравнила с посетителями самых лучших ресторанов. Блогер уверена, что между этими людьми целая пропасть, и кто-то так и останется на уровне помойки.
«А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете?» — спросила Елена у своих подписчиков.
Блиновскую поддержала певица Рита Дакота, которая заявила, что каждый труд должен быть оплачен. Её избранник Фёдор Белогай тоже занимается созданием подобных курсов.
Артистка напомнила о карме и отметила, что, если человек кого-то обманывает, то будут обманывать и его. По словам Дакоты, когда она перестала смотреть фильмы бесплатно, то стала зарабатывать миллионы на своих песнях.
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