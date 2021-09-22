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22сентября
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сегодня, 13:20 0

В трёх школах Благовещенска появятся условия для детей с ограниченными возможностями

На создание комфортной среды учебные учреждения получили гранты по 500 тысяч рублей

В трёх школах Благовещенска появятся условия для детей с ограниченными возможностями
Фото: pexels.com

Три школы Благовещенска станут комфортнее для детей с ограниченными возможностями. На реализацию социальных проектов выделили 1,5 миллиона рублей, рассказали в мэрии.

В амурской столице подвели итоги второго грантового конкурса среди образовательных учреждений города. Победители получили гранты по 500 тысяч рублей. На эти деньги в учебных учреждениях создадут комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

–– Второй год подряд в сфере образования города Благовещенска проводится конкурс по присуждению грантов на поддержку образовательно значимых инициатив. В этом году в связи с тем, что на конкурс подано большое количество заявок, и большая часть из них имела достаточно важное социальное значение, экспертным советом было принято решение о ходатайстве мэру города Благовещенска о дополнительной поддержке инициатив, которые связаны с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью, – рассказала заместитель мэра города Виктория Хопатько.

Победителями стали школы №№ 13, 14 и 22. Так, в 13-й школе дополнительно обучат педагогов и приобретут дидактический материал для обучения ребят с ОВЗ. В школе № 14 на деньги гранта обустроят комнату релаксации и специальную туалетную комнату. Педагоги школы № 22 пройдут обучение по работе с детьми с расстройством аутического спектра.

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#дети #школа #мэрия #образование

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