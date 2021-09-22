Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:34 0

Автор хита Успенской обвинила певицу в обмане

Наталья Лапина запретила Успенской исполнять песню «По полюшку» за невыплату авторских отчислений

Автор хита Успенской обвинила певицу в обмане
Фото: fb.ru

Любовь Успенская больше не сможет исполнять свой хит последнего года «По полюшку». Автор песни Наталья Лапина заявила, что не получила за неё ни копейки, сообщает «Собеседник».

Лапина рассказала, что песню «По полюшку» изначально написала для себя. Но Любовь Успенская уговорила отдать композицию ей, желая посвятить хит своей дочери Татьяне, с которой у неё тогда был конфликт.

Наталья подписала с певицей договор, по которому она должна получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск её на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Но за прошедший год денег Лапина так и не увидела.

По её словам, она до сих пор не получила ни копейки, хотя песня активно звучала на радио и в телеэфирах. Наталья возмущённо заявляет, что такого мошенничества не видела ни в одной стране мира.

Лапина пыталась поговорить с директором Успенской и самой артисткой. Но они не посчитали нужным в этом разбираться.

Сейчас Наталья жалеет, что поверила Успенской. С 14 сентября она запретила певице исполнять свой хит, а также послала всем извещения о грубейшем нарушении авторских прав.

Что будет с песней «По полюшку» в дальнейшем, Лапина пока не решила. Она не исключает, что отдаст её другой певице.

Просмотров всего: 342

#финансы #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Марина Федункив хочет обвенчаться с молодым мужем в Ватикане
Общество

Инфляция в Амурской области замедлилась благодаря снижению цен в сфере услуг
В России и мире

Лолита рассказала, как у неё разошёлся шов на лице после пластики
В России и мире

Блогер Елена Блиновская назвала бомжами тех, кто не может купить её марафоны
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь