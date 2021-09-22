Автор хита Успенской обвинила певицу в обмане
Наталья Лапина запретила Успенской исполнять песню «По полюшку» за невыплату авторских отчислений
Любовь Успенская больше не сможет исполнять свой хит последнего года «По полюшку». Автор песни Наталья Лапина заявила, что не получила за неё ни копейки, сообщает «Собеседник».
Лапина рассказала, что песню «По полюшку» изначально написала для себя. Но Любовь Успенская уговорила отдать композицию ей, желая посвятить хит своей дочери Татьяне, с которой у неё тогда был конфликт.
Наталья подписала с певицей договор, по которому она должна получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск её на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Но за прошедший год денег Лапина так и не увидела.
По её словам, она до сих пор не получила ни копейки, хотя песня активно звучала на радио и в телеэфирах. Наталья возмущённо заявляет, что такого мошенничества не видела ни в одной стране мира.
Лапина пыталась поговорить с директором Успенской и самой артисткой. Но они не посчитали нужным в этом разбираться.
Сейчас Наталья жалеет, что поверила Успенской. С 14 сентября она запретила певице исполнять свой хит, а также послала всем извещения о грубейшем нарушении авторских прав.
Что будет с песней «По полюшку» в дальнейшем, Лапина пока не решила. Она не исключает, что отдаст её другой певице.
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