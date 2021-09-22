Автор хита Успенской обвинила певицу в обмане

Лапина рассказала, что песню «По полюшку» изначально написала для себя. Но Любовь Успенская уговорила отдать композицию ей, желая посвятить хит своей дочери Татьяне, с которой у неё тогда был конфликт.

Наталья подписала с певицей договор, по которому она должна получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск её на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Но за прошедший год денег Лапина так и не увидела.

По её словам, она до сих пор не получила ни копейки, хотя песня активно звучала на радио и в телеэфирах. Наталья возмущённо заявляет, что такого мошенничества не видела ни в одной стране мира.

Лапина пыталась поговорить с директором Успенской и самой артисткой. Но они не посчитали нужным в этом разбираться.

Сейчас Наталья жалеет, что поверила Успенской. С 14 сентября она запретила певице исполнять свой хит, а также послала всем извещения о грубейшем нарушении авторских прав.

Что будет с песней «По полюшку» в дальнейшем, Лапина пока не решила. Она не исключает, что отдаст её другой певице.