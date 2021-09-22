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22сентября
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сегодня, 12:43 9

Выборы в Амурской области признали состоявшимися, а результаты – действительными

Явка составила 42 процента

Выборы в Амурской области признали состоявшимися, а результаты – действительными
Фото: amur.izbirkom.ru

В Амурском облизбиркоме подписали протоколы об итогах голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы и регионального законодательного собрания. Как сообщает пресс-служба амуризбиркома, явка в среднем составила 42 %.

В Госдуму от Амурского одномандатного округа проходит представитель «Единой России» Вячеслав Логинов, который набрал 32,15 % голосов. По партийным спискам амурчане голосовали за партии «Единая Россия» (34,32 %), КПРФ (26,55 %) ЛДПР (14,17 %), «Новые люди» (7,04 %) и «Справедливая Россия» (5,54 %).

В законодательном собрании области из 27 мандатов 18 забирает «Единая Россия», три – КПРФ, по одному ЛДПР, «Коммунисты России», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Пенсионеры России» и самовыдвиженец.

У новоизбранных депутатов есть пять дней, чтобы сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, либо отказаться от депутатского мандата. После этого депутатов зарегистрируют и вручат удостоверения.

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#выборы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    самые лживые выборы

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Весна покажет кто где какал

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Друзья, присмотритесь к фотографии данной новости. Выборы проходят в помещении, в котором паркету на полу лет пятьдесят.

    Область живёт?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Да хрен с этими выборами. Как будто могло быть как то иначе. Хотелось бы спросить губернатора о более насущном. Василий Александрович, почему вы набрали себе такую недееспособную команду? Один перерыл одновременно все дороги в городе, проехать невозможно, везде сплошные тупики, работают в час по чайной ложке, а ведь скоро нежданно-негаданно нагрянет зима. Вторая недееспособная сидит в фонде и каждый месяц угрожает оставить медицинские организации без финансирования, в частности за август она не собирается оплачивать за пролеченных больных. Почему вы такой безучастный к таким глобальным проблемам? Ну если человек не справляется со своими функциональными обязанностями и продолжаеть тупить, то почему Титяева до сих пор там работает? Тем более, что была проверка федерального фонда и в нашем терфонде просто аховая ситуация. Или вы не в курсе? Минздрава тоже практически нет, ну так получается, если всеми финансами заправляет Титяева и плевать она хотела на всех, в том числе и на министра здравоохранения.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Кроненберг 1 час назад

    самые лживые выборы

    А ка ты определил находясь в палате №6? Или ПАСЕ, ОБСЕ, CNN тебе рассказали -подсказали?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Tуман 34 минуты назад

    Друзья, присмотритесь к фотографии данной новости. Выборы проходят в помещении, в котором паркету на полу лет пятьдесят.

    Область живёт?

    Присмотрелся- паркет ,как паркет! Если его отшлифовать от краски будет еще лет 100 лежать. И область живет. Тебе как и Кронбергу из палаты ничего не видно.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    57 минут назад

    "Да хрен с этими выборами. Как будто могло быть как то иначе. Хотелось бы спросить губернатора о более насущном. Василий Александрович, почему вы набрали себе такую недееспособную команду?"

    - да потому что! Первый закон госслужащего: подчиненные не должны быть умнее начальника.

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    36 минут назад

    Юрий Венедиктович, всё так, ну не до такой же степени!

  • aligator2

    aligator2
    13 минут назад

    "А ка ты определил находясь в палате №6? Или ПАСЕ, ОБСЕ, CNN тебе рассказали -подсказали?"

    А вы, прошу прощения, из каких палат вещаете?

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