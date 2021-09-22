Выборы в Амурской области признали состоявшимися, а результаты – действительными

Фото: amur.izbirkom.ru

В Амурском облизбиркоме подписали протоколы об итогах голосования за кандидатов в депутаты Государственной думы и регионального законодательного собрания. Как сообщает пресс-служба амуризбиркома, явка в среднем составила 42 %.

В Госдуму от Амурского одномандатного округа проходит представитель «Единой России» Вячеслав Логинов, который набрал 32,15 % голосов. По партийным спискам амурчане голосовали за партии «Единая Россия» (34,32 %), КПРФ (26,55 %) ЛДПР (14,17 %), «Новые люди» (7,04 %) и «Справедливая Россия» (5,54 %).

В законодательном собрании области из 27 мандатов 18 забирает «Единая Россия», три – КПРФ, по одному ЛДПР, «Коммунисты России», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Пенсионеры России» и самовыдвиженец.

У новоизбранных депутатов есть пять дней, чтобы сложить с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, либо отказаться от депутатского мандата. После этого депутатов зарегистрируют и вручат удостоверения.