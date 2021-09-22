Певица Слава осудила Айзу Долматову за интимные фото

Слава стала участницей YouTube-шоу «Текила Boom», одной из ведущих которого является её дочь Александра. В программе звездные гости отвечают на провокационные вопросы о работе и личной жизни.

В эфире шоу певица рассказала, что никогда не сталкивалась со сливом своих интимных снимков. Слава призналась, что к сливу подобных фото своих коллег она относится скептически.

Она вспомнила телеведущую Айзу, которая опубликовала интимное фото и позже заявила, что это произошло случайно. Артистка уверена, что это делается специально ради хайпа. По словам певицы, если бы её снимки выложил другой человек, она бы перестала с ним общаться.

Слава считает, что талантливый человек должен привлекать к себе внимание другими способами. Сама артистка о личной жизни рассказывает очень редко.

Уже 18 лет звезда счастлива рядом с Анатолием Данилицким. Неоднократно появлялись слухи о расставании пары, но они никогда не подтверждались.