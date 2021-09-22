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22сентября
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Певица Слава осудила Айзу Долматову за интимные фото

Слава заявила, что никогда не сталкивалась со сливом интимных фото в Сеть

Певица Слава осудила Айзу Долматову за интимные фото
Фото: Яндекс.Дзен

Певица Слава раскритиковала телеведущую Айзу Долматову, которая выложила в своём блоге интимное фото. Артистка заявила, что скептически относится к сливу подобных снимков своих коллег, пишет «СтарХит».

Слава стала участницей YouTube-шоу «Текила Boom», одной из ведущих которого является её дочь Александра. В программе звездные гости отвечают на провокационные вопросы о работе и личной жизни.

В эфире шоу певица рассказала, что никогда не сталкивалась со сливом своих интимных снимков. Слава призналась, что к сливу подобных фото своих коллег она относится скептически.

Она вспомнила телеведущую Айзу, которая опубликовала интимное фото и позже заявила, что это произошло случайно. Артистка уверена, что это делается специально ради хайпа. По словам певицы, если бы её снимки выложил другой человек, она бы перестала с ним общаться.

Слава считает, что талантливый человек должен привлекать к себе внимание другими способами. Сама артистка о личной жизни рассказывает очень редко.

Уже 18 лет звезда счастлива рядом с Анатолием Данилицким. Неоднократно появлялись слухи о расставании пары, но они никогда не подтверждались.

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#шоу-бизнес

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