Певица Слава осудила Айзу Долматову за интимные фото
Слава заявила, что никогда не сталкивалась со сливом интимных фото в Сеть
Певица Слава раскритиковала телеведущую Айзу Долматову, которая выложила в своём блоге интимное фото. Артистка заявила, что скептически относится к сливу подобных снимков своих коллег, пишет «СтарХит».
Слава стала участницей YouTube-шоу «Текила Boom», одной из ведущих которого является её дочь Александра. В программе звездные гости отвечают на провокационные вопросы о работе и личной жизни.
В эфире шоу певица рассказала, что никогда не сталкивалась со сливом своих интимных снимков. Слава призналась, что к сливу подобных фото своих коллег она относится скептически.
Она вспомнила телеведущую Айзу, которая опубликовала интимное фото и позже заявила, что это произошло случайно. Артистка уверена, что это делается специально ради хайпа. По словам певицы, если бы её снимки выложил другой человек, она бы перестала с ним общаться.
Слава считает, что талантливый человек должен привлекать к себе внимание другими способами. Сама артистка о личной жизни рассказывает очень редко.
Уже 18 лет звезда счастлива рядом с Анатолием Данилицким. Неоднократно появлялись слухи о расставании пары, но они никогда не подтверждались.
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