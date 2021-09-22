Юные благовещенцы с ограниченными возможностями осваивают фигурное катание

С 1 сентября в Благовещенске для ребят с ограниченными возможностями здоровья стартовал проект «Шаг за шагом в мир фигурного катания». Тренировки проходят раз в неделю и почти не отличаются от занятий обычных фигуристов, рассказали в министерстве спорта Амурской области.

Проект реализует организация «Открытый мир» при поддержке администрации города. На лёд в этом году вышли два десятка юных спортсменов, пока это дети с ментальными нарушениями, но в планах приобщить к спорту ребят с нарушениями слуха.

— Сын у меня спортивный, ему многое дается. Пару раз мы пробовали выезжать на каток, он немножко стоял на коньках. Но, конечно, основной навык мы получили именно тут. Сейчас он даже фигуры пытается выполнять. Что заметно, так это эмоции – они зашкаливают, улыбка до ушей, – рассказала мама участника проекта Ирина Лазарева.

Тренировки проходят раз в неделю, дети выполняют специальные физические упражнения и занимаются хореографией. Проект действует второй год и рассчитан на 16 занятий, но организаторы надеются, что его можно будет продолжить.

— В первом сезоне мы с ними учили базовые элементы, так называемую «азбуку» фигурного катания: фонарики, саночки, учили держать корпус, баланс, даже элементарно рассказывали секреты прямых рук. Та же «азбука» продолжается и во втором сезоне, только уже более сложная. Мы добавили еще хореографию, с детьми работает хореограф-постановщик. Мы стремимся, чтобы в дальнейшем у нас получился очень большой праздник с нашими детьми, – объяснила руководитель ледового театра танца «Острова Айс» Жанна Шуваева.

Праздник планируют сделать совместный с обычными детьми, ведь главная цель проекта – социализация. По этой же причине и занятия у них проходят в одно время.