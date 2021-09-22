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22сентября
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сегодня, 12:17 0

В Якутске школьник перепугал детей страйкбольным пистолетом

Полиция начала проверку

В Якутске школьник перепугал детей страйкбольным пистолетом
Фото: pixabay.com

Вечером 21 сентября близ одной из школ Якутска произошел конфликт между подростками. Один из них использовал страйкбольный (использующийся для военных игр) пистолет.

Информация о конфликте распространилась по соцсетям и попала в поле зрения полиции. Чтобы проверить, является ли пистолет, который использовал подросток, настоящим, на место прибыл наряд полиции. 17-летний школьник был задержан на месте.

— Во дворе школы 17-летний подросток увидел двух школьников, запускающих петарды. В ходе разговора с ними произошла словесная перепалка. Молодой человек достал страйкбольный пистолет, увидев который, школьники убежали, – рассказали в пресс-службе якутской полиции.

По факту инцидента ведется проверка.

— Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила, – отметили в пресс-службе управления МВД по Якутии.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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