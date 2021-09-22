В Якутске школьник перепугал детей страйкбольным пистолетом
Полиция начала проверку
Вечером 21 сентября близ одной из школ Якутска произошел конфликт между подростками. Один из них использовал страйкбольный (использующийся для военных игр) пистолет.
Информация о конфликте распространилась по соцсетям и попала в поле зрения полиции. Чтобы проверить, является ли пистолет, который использовал подросток, настоящим, на место прибыл наряд полиции. 17-летний школьник был задержан на месте.
— Во дворе школы 17-летний подросток увидел двух школьников, запускающих петарды. В ходе разговора с ними произошла словесная перепалка. Молодой человек достал страйкбольный пистолет, увидев который, школьники убежали, – рассказали в пресс-службе якутской полиции.
По факту инцидента ведется проверка.
— Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила, – отметили в пресс-службе управления МВД по Якутии.
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