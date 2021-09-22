Во Владивостоке полицейский на служебной машине насмерть сбил пенсионерку

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Во Владивостоке Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в нарушении правил дорожного движения и гибели человека. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю, 13 сентября возле улицы Спиридонова на нерегулируемом пешеходном переходе он на служебном УАЗе не уступил дорогу пешеходам и сбил 62-летнюю женщину.

По информации управления на транспорте МВД России по ДФО, потерпевшая переходила дорогу с ребенком. Женщину доставили в медицинское учреждение, где она скончалась от полученных травм. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

— Руководством Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте назначена служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по ДФО.