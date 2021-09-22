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22сентября
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сегодня, 11:50 0

Во Владивостоке появилось граффити с путешественником Фёдором Конюховым

Художницы посвятили работу 70-летнему юбилею известного путешественника

Во Владивостоке появилось граффити с путешественником Фёдором Конюховым
Фото: ria.ru

На одной из улиц Владивостока появился яркий мурал с портретом Фёдора Конюхова. Приморские художницы Татьяна Ермакова, Юлия Лебедева и Мария Олейник посвятили работу грядущему 70-летнему юбилею известного путешественника, сообщает РИА Новости.

Летом чилийские художники создали необычные граффити с Конюховым в городе Вальпараисо. Именно оттуда начнется его большое плавание – одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечных батареях. Теперь изображения путешественника есть по обе стороны Тихого океана.

— Фёдора знают и любят во Владивостоке. Весной мы узнали о том, что он планирует очередной невероятный рекорд, и просто не могли не присоединиться! – поделились авторы российских граффити.

Как рассказали организаторы проекта, создание изображения шириной 3 метра и высотой 2 метра заняло 3 дня. При этом все элементы и стилистика мурала связаны с океаном.

— Когда остаёшься один на один с девятибалльным штормом, очень важно чувствовать незримую поддержку тех, кто на берегу, сознавать, что твои идеи разделяют, – сказал Фёдор Конюхов, поблагодарив авторов мурала за подарок.

Также путешественник рассказал, что Приморье – особое место для его семьи, ведь они прожили там более двадцати лет, поэтому он надеется, что в следующий свой приезд сможет лично поблагодарить художников.

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#Дальний Восток #культура

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