Во Владивостоке появилось граффити с путешественником Фёдором Конюховым

Летом чилийские художники создали необычные граффити с Конюховым в городе Вальпараисо. Именно оттуда начнется его большое плавание – одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечных батареях. Теперь изображения путешественника есть по обе стороны Тихого океана.

— Фёдора знают и любят во Владивостоке. Весной мы узнали о том, что он планирует очередной невероятный рекорд, и просто не могли не присоединиться! – поделились авторы российских граффити.

Как рассказали организаторы проекта, создание изображения шириной 3 метра и высотой 2 метра заняло 3 дня. При этом все элементы и стилистика мурала связаны с океаном.

— Когда остаёшься один на один с девятибалльным штормом, очень важно чувствовать незримую поддержку тех, кто на берегу, сознавать, что твои идеи разделяют, – сказал Фёдор Конюхов, поблагодарив авторов мурала за подарок.

Также путешественник рассказал, что Приморье – особое место для его семьи, ведь они прожили там более двадцати лет, поэтому он надеется, что в следующий свой приезд сможет лично поблагодарить художников.