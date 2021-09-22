Мать пермского стрелка рассказала, что считала сына идеальным ребёнком
Тимур Бекмансуров всегда был тихим и избегал больших компаний
После стрельбы в Пермском университете, которую устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров, в Сети появились отрывки из допроса его матери. Женщина рассказала, что сын был тихим, спокойным подростком и предпочитал одиночество, пишет «Комсомольская правда».
Мать Бекмансурова рассказала, что сын всегда не любил людей и шумные места. Он предпочитал тишину и любил побыть один дома.
Женщина призналась, что всегда считала своего ребёнка идеальным. По её словам, он очень заботливый и внимательный, любит животных и всегда ей помогал. Она уверена, что сын никогда не пил спиртного и не курил, с его стороны мать никогда не видела агрессии.
При этом Бекмансурова отметила, что сын всегда интересовался оружием и хотел купить себе ружье. Сама женщина была против этого, но отец Тимура к такому увлечению сына относился спокойно.
Как пишет «Лайф», мать студента также рассказала, что сын с детства мечтал стать военным или полицейским, но из-за проблем со здоровьем это не получилось осуществить.
20 сентября Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского университета, в результате погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Сам нападавший был ранен и сейчас находится в больнице.
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