Мать пермского стрелка рассказала, что считала сына идеальным ребёнком

Мать Бекмансурова рассказала, что сын всегда не любил людей и шумные места. Он предпочитал тишину и любил побыть один дома.

Женщина призналась, что всегда считала своего ребёнка идеальным. По её словам, он очень заботливый и внимательный, любит животных и всегда ей помогал. Она уверена, что сын никогда не пил спиртного и не курил, с его стороны мать никогда не видела агрессии.

При этом Бекмансурова отметила, что сын всегда интересовался оружием и хотел купить себе ружье. Сама женщина была против этого, но отец Тимура к такому увлечению сына относился спокойно.

Как пишет «Лайф», мать студента также рассказала, что сын с детства мечтал стать военным или полицейским, но из-за проблем со здоровьем это не получилось осуществить.

20 сентября Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в здании Пермского университета, в результате погибли шесть человек, более 20 получили ранения. Сам нападавший был ранен и сейчас находится в больнице.