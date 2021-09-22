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22сентября
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сегодня, 11:30 1

В Амурской области подсчитали количество детей, которые получают дополнительное образование

Вовлечь детей в программы допобразования помогает национальный проект, рассказал Василий Орлов

В Амурской области подсчитали количество детей, которые получают дополнительное образование
Фото: pixabay.com

Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вовлечь в дополнительное образование 80 процентов детей. По данным навигатора дополнительного образования области, в Приамурье дополнительно занимаются уже более 60 % юных амурчан в возрасте с 5 до 17 лет.

— Летом количество детей, охваченных программами дополнительного образования, посещающих профильные смены, сезонные школы, должно было быть не менее 50 %. В июне и июле региональный показатель доходил до 55 %, в августе – снизился до 38,6 %. Хотелось бы отметить города Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Ивановский и Завитинский районы, которые продемонстрировали высокий уровень работы в летние месяцы, повысив таким образом общий региональный показатель, – рассказала зампред регионального правительства – министр образования и науки области Светлана Яковлева.

Одним из лидеров в реализации программ допобразования стал Тындинский район. Там работают больше 250 кружков и секций.

— Дополнительное образование – это обучение на основе тех предпочтений, которые есть у ребенка. Во многом оно помогает определиться, к чему у ребенка есть интерес и склонности, формирует представление о возможной будущей профессии. И, конечно, помогает детям учиться более успешно. Вовлечь больше детей в программы допобразования помогает национальный проект, который третий год подряд реализуется в Амурской области. Бесплатно школьники могут учиться в том числе в «IT-кубе» (в этом году их стало три), стационарных и мобильных технопарках «Кванториум». В 98 школах созданы центры «Точка роста», которые можно и нужно использовать не только в рамках общеобразовательных программ, но и дополнительного образования, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#образование #губернатор #дети

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    3 часа назад

    Сделайте допобразование бесплатным для родителей, получите процент ещё выше.

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