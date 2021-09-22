Благовещенцам, потерявшим урожай, выдадут по 270 килограммов овощей

Пресс-служба мэрии Благовещенска сообщает, что жителям областной столицы, чьи садовые участки вошли в зону ЧС и пострадали из-за паводка, нужно до конца сентября обратиться в филиалы многофункционального центра.

Сейчас городское управление ЖКХ занимается формированием соответствующих списков. Горожан просят поторопиться с заявлениями, чтобы специалисты смогли вовремя закупить необходимый объем овощной продукции.

Отмечают, что помощь предоставят однократно на один земельный участок. В набор входит 150 килограммов картофеля, 60 килограммов капусты, по 30 килограммов моркови и свёклы. Овощи будут выдавать на базе ГСТК. Горожан, признанных пострадавшими, предварительно обзвонят и пригласят.

Напомним, что с 17 сентября в Благовещенске начали выдавать натуральную помощь владельцам приусадебных участков, пострадавших от большой воды. Овощи уже получили более сотни человек. Сообщается, что все наборы выдадут до 24 сентября.