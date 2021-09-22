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22сентября
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сегодня, 11:14 4

Благовещенцам, потерявшим урожай, выдадут по 270 килограммов овощей

Для этого им нужно обратиться в МФЦ

Благовещенцам, потерявшим урожай, выдадут по 270 килограммов овощей
Фото: pixabay.com

Пресс-служба мэрии Благовещенска сообщает, что жителям областной столицы, чьи садовые участки вошли в зону ЧС и пострадали из-за паводка, нужно до конца сентября обратиться в филиалы многофункционального центра.

Сейчас городское управление ЖКХ занимается формированием соответствующих списков. Горожан просят поторопиться с заявлениями, чтобы специалисты смогли вовремя закупить необходимый объем овощной продукции.

Отмечают, что помощь предоставят однократно на один земельный участок. В набор входит 150 килограммов картофеля, 60 килограммов капусты, по 30 килограммов моркови и свёклы. Овощи будут выдавать на базе ГСТК. Горожан, признанных пострадавшими, предварительно обзвонят и пригласят.

Напомним, что с 17 сентября в Благовещенске начали выдавать натуральную помощь владельцам приусадебных участков, пострадавших от большой воды. Овощи уже получили более сотни человек. Сообщается, что все наборы выдадут до 24 сентября.

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#помощь #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • дед

    дед
    2 часа назад

    не ясно! у меня огород во Владимировке(до сих пор под водой), а я живу в Благовещенске....есть ли у меня право на ту помощь? В Инсте ответ не получил!

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Если земля в собственности то имеете право.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    При себе иметь свидетельство о собственности, паспорт, снилс. 50 лет Октября 4.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    56 минут назад

    Заявления принимаются до конца текущего месяца, что характерно, раньше по различным телефонам отвечали, мол помощь полагается если утопило исключительно по месту прописки. Получается некомпетентность или саботаж.

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