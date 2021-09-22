Семьи жертв пермского стрелка получат по миллиону рублей
Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в пермском университете. Членам семей, детям и родителям погибших выплатят по миллиону рублей.
Получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести выплатят по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы – по 200 тысяч рублей. Кроме того, правительству Пермского края рекомендовали оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.
— Прошу принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили положенные им выплаты, – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства 21 сентября.
Напомним, в Перми студент университета Тимур Бекмансуров убил шесть человек. В благовещенском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в понедельник отслужили заупокойную литию по жертвам.
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