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22сентября
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сегодня, 11:00 0

Семьи жертв пермского стрелка получат по миллиону рублей

Распоряжение подписал Михаил Мишустин

Семьи жертв пермского стрелка получат по миллиону рублей
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в пермском университете. Членам семей, детям и родителям погибших выплатят по миллиону рублей.

Получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести выплатят по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы – по 200 тысяч рублей. Кроме того, правительству Пермского края рекомендовали оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

— Прошу принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек получили положенные им выплаты, – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства 21 сентября.

Напомним, в Перми студент университета Тимур Бекмансуров убил шесть человек. В благовещенском храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в понедельник отслужили заупокойную литию по жертвам.

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#криминал #происшествия #российская власть

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