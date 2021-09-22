В Тунцзяне учились принимать российские поезда по железнодорожному мосту через Амур
Учения прошли в два этапа
В китайском городе Тунцзян прошли два этапа учений по приёму российских грузовых поездов по железнодорожному мосту через Амур. Как сообщает портал Biang.ru, власти провинции Хэйлунцзян планируют торжественно открыть мост в начале октября – к китайскому празднику Дню основания страны.
Учения прошли на сортировочной станции Тунцзян, которая находится в нескольких километрах от моста. Как сообщает Народное правительство Тунцзяна, на учениях отрабатывали бесконтактную приёмку поездов из России и дезинфекцию грузов.
Сортировочная железнодорожная станция будет работать в режиме закрытого цикла из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции из России. Китайская таможня, железнодорожники и сотрудники пункта пропуска проходят специальную подготовку.
Изначально церемонию открытия моста планировали провести 26 августа, но от этой идеи отказались из-за нестабильной эпидситуации и неготовности пограничной транспортной инфраструктуры на российской стороне.
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