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22сентября
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Жена актёра Артёма Алексеева обвинила мужа в избиении и изменах

Галина Безрук вынуждена была сбежать из дома вместе с дочкой

Жена актёра Артёма Алексеева обвинила мужа в избиении и изменах
Фото: goodhouse.ru

Актёр Артём Алексеев недавно попал в больницу с острым психозом, который произошёл после сложной операции дочери Василисы. На днях его жена Галина Безрук рассказала на своей странице в Instagram об изменах и насилии со стороны артиста, пишет «СтарХит».

Дочь Галины и Артёма сейчас успешно восстанавливается после операции. А вот брак актёров, судя по всему, трещит по швам. Безрук в личном блоге обвинила мужа в многолетних изменах и избиении.

Она рассказала, что уже несколько лет Алексеев «получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой». Притом эта подруга недавно была в похожей ситуации и на всю страну заявляла, что никогда не стала бы заводить отношения с женатым мужчиной.

Галина не стала называть имя соперницы, но её подписчики предположили, что речь идет об известной актрисе, которая недавно пережила развод.

Также Безрук призналась, что после несчастного случая с их маленькой дочерью Артём постоянно находится в состоянии острого психоза и алкогольного опьянения. По её словам, после недельного лечения в психиатрической клинике он продолжил пить и не принимал лекарств, которые ему назначили в больнице.

Галина сообщила, что «последние дни превратились в фильм ужасов». Супруг всё время ей угрожает, обещает забрать дочку, а как-то во время ночного разговора ударил её ногой в живот. 33-летняя актриса призналась, что утром они с дочкой и бабушкой вынуждены были сбежать из дома.

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#соцсети #шоу-бизнес

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