Профессор объяснил, почему продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете

Профессор объяснил, что хотел не допустить паники, крайне опасной в той ситуации. Аудитория находилась на пятом этаже, металлическую дверь в нее преподаватель закрыл изнутри на ключ и продолжил занятие, отказавшись отпустить студентов наружу.

— Он не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники – если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит – ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать – и это главное, – рассказал Сыромятников РИА Новости.

24 пострадавших в результате инцидента получили травмы не столько в результате стрельбы, сколько из-за прыжков из окон верхних этажей. Психологи считают действия профессора Сыромятникова в целом правильными, а массовую панику – крайне опасным явлением. Тем не менее действиями профессора заинтересовался СК. Следователи дадут оценку случившемуся.

Между тем сам стрелок находится в больнице, во время задержания его ранил полицейский. По некоторым данным, ему ампутировали ногу.