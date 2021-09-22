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22сентября
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Профессор объяснил, почему продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете

Случаем заинтересовался СК

Профессор объяснил, почему продолжил читать лекцию во время стрельбы в Пермском университете
Фото: СК РФ

Во время страшных событий в Пермском госуниверситете, где 18-летний студент убил шестерых и ранил еще несколько человек, профессор Олег Сыромятников не выпустил студентов из аудитории и продолжил читать лекцию.

Профессор объяснил, что хотел не допустить паники, крайне опасной в той ситуации. Аудитория находилась на пятом этаже, металлическую дверь в нее преподаватель закрыл изнутри на ключ и продолжил занятие, отказавшись отпустить студентов наружу.

— Он не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники – если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит – ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать – и это главное, – рассказал Сыромятников РИА Новости.

24 пострадавших в результате инцидента получили травмы не столько в результате стрельбы, сколько из-за прыжков из окон верхних этажей. Психологи считают действия профессора Сыромятникова в целом правильными, а массовую панику – крайне опасным явлением. Тем не менее действиями профессора заинтересовался СК. Следователи дадут оценку случившемуся.

Между тем сам стрелок находится в больнице, во время задержания его ранил полицейский. По некоторым данным, ему ампутировали ногу.

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#криминал #происшествия

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