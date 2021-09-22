В пяти муниципальных образованиях Амурской области начался отопительный сезон

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В Амурской области отопительный сезон начался уже в пяти муниципальных образованиях. Тепло пришло в дома в Тынде, Зейском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах.

Как сообщает пресс-служба правительства области, коммунальная инфраструктура региона готова к отопительному сезону на 96,6 %. Подготовка продолжается, однако, по словам специалистов, на старт отопительного сезона на территории области это не повлияет.

Во время подготовки в Приамурье отремонтировали 387 котлов, 33,58 километра тепловых, 20,31 километра водопроводных сетей и 2,6 километра канализационных сетей. Заменили 95 котлов, 6,4 километра тепловых сетей, 7,3 километра водопроводных сетей, установили три модульных котельных, три новых станции второго подъёма, сменили семь насосов, пять дымовых труб, пять частотно-регулируемых приводов. Из областного бюджета в рамках программы модернизации жилищно-коммунального комплекса на подготовку к отопительному периоду выделили свыше 2,1 миллиарда рублей.

Также на склады предприятий ЖКХ продолжают завозить топливо. По состоянию на 15 сентября запасы угля составляют 408,3 тысячи тонн (86 %), мазута – 4,3 тысячи тонн (62 %), дров – 3 тысячи тонн (94 %). Полностью запаслись углём в Белогорском, Зейском, Михайловском, Ромненском, Тындинском районах и Зее, мазутом – в Тынде.

Напомним, что отопительный сезон должен начаться не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов.