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22сентября
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сегодня, 10:01 0

В Амурской области замедлились темпы вакцинации от COVID-19

Василий Орлов поручил главам районов лично контролировать процесс

В Амурской области замедлились темпы вакцинации от COVID-19
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил главам районов лично контролировать вакцинацию на своих территориях. Как сообщает пресс-служба областного правительства, несмотря на то, что в регионе привились уже 56,6 % жителей, темпы вакцинации замедлились.

По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, показатель Приамурья выше, чем в среднем по стране – 49,3 %. По данным минздрава, первым компонентом вакцины привились 274 043 человека. До полного завершения вакцинации необходимо привить ещё более 200 тысяч человек.

— Тема вакцинации сейчас – одна из главных на повестке. Прошу всех глав лично включиться и контролировать ход прививочной кампании на своих территориях. Необходимо создать все возможные условия, чтобы люди прививались. Еще раз напомню: если мы в определенные сроки не выполним поставленную задачу и не сформируем у населения коллективный иммунитет, проблема коронавируса так и останется, нам придется жить в условиях ограничений постоянно, – отметил губернатор Василий Орлов.

Недавно регион получил очередную партию вакцины, её распределят по медицинским организациям. Всего с начала пандемии область получила 350 780 комплектов для вакцинации.

Также в Приамурье идёт вакцинация от гриппа. Поставить прививки успели более 91,5 тысячи человек. Это 19,3 % от плана и 11,7 % от общего населения области.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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