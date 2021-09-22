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22сентября
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сегодня, 09:30 4

Зарплаты трех миллионов россиян поднимутся с января 2022 года

Произойдет это за счет повышения МРОТ

Зарплаты трех миллионов россиян поднимутся с января 2022 года
Фото: pixabay.com

Увеличение минимального размера оплаты труда приведет к увеличению доходов россиян, заявили в правительстве РФ. Повышение МРОТ до 13,6 тысячи рублей должно произойти с января 2022 года.

— Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек, – сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение поднять МРОТ принято на уровне президента России, увеличивался минимальный размер оплаты труда и в этом году. МРОТ учитывается при выплате зарплат, пособий и так далее.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    39 минут назад

    Кроме нас. Мы в список не попадаем.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    35 минут назад

    на 100 рублей будут больше получать-слава ЕР

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    17 минут назад

    Крон, кончай уже едро нахваливать! Нахвалил уже так, что опять их везде понавыбирали! )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    5 минут назад

    Офисная ничего не скроет твоего предательства-все видят мой сарказм

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