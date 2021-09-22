Зарплаты трех миллионов россиян поднимутся с января 2022 года

Увеличение минимального размера оплаты труда приведет к увеличению доходов россиян, заявили в правительстве РФ. Повышение МРОТ до 13,6 тысячи рублей должно произойти с января 2022 года.

— Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек, – сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение поднять МРОТ принято на уровне президента России, увеличивался минимальный размер оплаты труда и в этом году. МРОТ учитывается при выплате зарплат, пособий и так далее.