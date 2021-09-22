Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:58 0

В дальневосточном онлайн-проекте участвуют пять амурских образовательных учреждений

Стартовал онлайн-проект «Цифровое образование»

В дальневосточном онлайн-проекте участвуют пять амурских образовательных учреждений
Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Компания «Ростелеком» запустила онлайн-проект «Цифровое образование» для студентов 16 крупнейших вузов Дальнего Востока России. Амурская область представлена в нём такими учебными заведениями, как АмГУ, ДальГАУ, БГПУ, Амурский технический колледж (Свободный) и Амурский центр опережающей профессиональной подготовки. Цель проекта – познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики.

С сентября по декабрь 2021 года для студентов из числа вузов-партнеров проекта проведут онлайн-занятия в специальном мобильном приложении «Цифра РТК». По завершению программы участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.

Темы, которые сотрудники компании выбрали для проведения лекций, связаны с основными направлениями цифровой экономики: «Цифровое лидерство», «Кибербезопасность», «Виртуальная реальность», «Квантовые технологии» и другие.

Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы – «Нехакатоне». Победители получат приглашение на стажировку от «Ростелекома» и ценные призы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Просмотров всего: 137

#Дальний Восток #технологии #образование

распечатать


Общество

Амурчан предупреждают о возможном ухудшении качества ТВ-сигнала

Происшествия

В Приморье кто-то украл оборудование для отслеживания паводка
Общество 8

Запрещённый контент в интернете теперь будут искать усиленнее
Экономика

Цифровой портрет туриста в Амурской области привели в пример регионам Дальнего Востока
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь