В дальневосточном онлайн-проекте участвуют пять амурских образовательных учреждений

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Компания «Ростелеком» запустила онлайн-проект «Цифровое образование» для студентов 16 крупнейших вузов Дальнего Востока России. Амурская область представлена в нём такими учебными заведениями, как АмГУ, ДальГАУ, БГПУ, Амурский технический колледж (Свободный) и Амурский центр опережающей профессиональной подготовки. Цель проекта – познакомить будущих специалистов с возможностями цифровой экономики.

С сентября по декабрь 2021 года для студентов из числа вузов-партнеров проекта проведут онлайн-занятия в специальном мобильном приложении «Цифра РТК». По завершению программы участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера.

Темы, которые сотрудники компании выбрали для проведения лекций, связаны с основными направлениями цифровой экономики: «Цифровое лидерство», «Кибербезопасность», «Виртуальная реальность», «Квантовые технологии» и другие.

Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы – «Нехакатоне». Победители получат приглашение на стажировку от «Ростелекома» и ценные призы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.