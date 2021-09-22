Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:59 0

Социальные предприниматели в Амурской области получат господдержку

Бизнесмены, занимающиеся социально-ориентированной работой, смогут ремонтировать помещения и покупать новое оборудование за счёт государства

Социальные предприниматели в Амурской области получат господдержку
Фото: pixabay.com

За первым льготным займом от государства уже обратился предприниматель из Благовещенска Максим Умрихин. Своё дело в сфере спорта и отдыха бизнесмен зарегистрировал пять лет назад, а в августе текущего года получил статус социального предпринимателя. Спортивный клуб на льготных условиях оказывает услуги детям из незащищённых социальных слоёв.

— Получение статуса «социальный предприниматель» дало нам возможность участвовать в различных льготных программах. Первый заём мы уже получили и начали реализовывать. Деньги потратим на ремонт помещений спортклуба и покупку спортинвентаря и экипировки. Своих ресурсов на ремонт нам не хватало, – поделился Максим Умрихин.

В планах клуба создание франшизы при помощи центра «Мой бизнес» и открытие филиалов в других городах Амурской области и не только.

Льготные займы на развитие социального бизнеса амурские бизнесмены могут получить в Центре кредитной поддержки предпринимательства Амурской области. Они могут рассчитывать на кредит в размере до пяти миллионов рублей по ставке в 3,25 % годовых. На данный момент уже выдано 122 льготных кредита на общую сумму в 128,4 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе действует ещё один вид государственной поддержки – федеральный грант для социального бизнеса, предоставляющий субсидию до 500 тысяч рублей. Средства гранта социальные предприниматели могут направить на ремонт помещений, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и электроснабжения и многое другое.

На данный момент заявки на конкурс федерального гранта подали уже 24 предпринимателя. Первые выплаты бизнесмены получат уже в этом году, а второй приём заявок начнётся уже в сентябре.

Просмотров всего: 95

#бизнес #конкурсы #областная власть #помощь

распечатать


Общество

После летнего паводка ещё не все амурчане вернулись в дома
Общество 5

В Амурской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»
Культура 10

Амурчанка взяла призовое место на тату-фестивале в Санкт-Петербурге
Общество 12

В Амурской области за выборами дополнительно следили около 300 камер
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь