Социальные предприниматели в Амурской области получат господдержку

За первым льготным займом от государства уже обратился предприниматель из Благовещенска Максим Умрихин. Своё дело в сфере спорта и отдыха бизнесмен зарегистрировал пять лет назад, а в августе текущего года получил статус социального предпринимателя. Спортивный клуб на льготных условиях оказывает услуги детям из незащищённых социальных слоёв.

— Получение статуса «социальный предприниматель» дало нам возможность участвовать в различных льготных программах. Первый заём мы уже получили и начали реализовывать. Деньги потратим на ремонт помещений спортклуба и покупку спортинвентаря и экипировки. Своих ресурсов на ремонт нам не хватало, – поделился Максим Умрихин.

В планах клуба создание франшизы при помощи центра «Мой бизнес» и открытие филиалов в других городах Амурской области и не только.

Льготные займы на развитие социального бизнеса амурские бизнесмены могут получить в Центре кредитной поддержки предпринимательства Амурской области. Они могут рассчитывать на кредит в размере до пяти миллионов рублей по ставке в 3,25 % годовых. На данный момент уже выдано 122 льготных кредита на общую сумму в 128,4 миллиона рублей.

Кроме того, в регионе действует ещё один вид государственной поддержки – федеральный грант для социального бизнеса, предоставляющий субсидию до 500 тысяч рублей. Средства гранта социальные предприниматели могут направить на ремонт помещений, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг и электроснабжения и многое другое.

На данный момент заявки на конкурс федерального гранта подали уже 24 предпринимателя. Первые выплаты бизнесмены получат уже в этом году, а второй приём заявок начнётся уже в сентябре.