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21сентября
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сегодня, 18:18 1

В Амурской области задержана преступная группа полицейских

Их считают виновными в коррупционных преступлениях

В Амурской области задержана преступная группа полицейских
Фото: pixabay.com

Следственный комитет сообщил о задержании в Благовещенске руководства и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.

Им предъявлены обвинения в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и грабеже. Взятку, сообщили в СК, полицейские получили с владельца игорного бизнеса за покровительство.

— Кроме того, подозреваемые, находясь в помещении игорного заведения, открыто похитили имущество, продукты питания и алкогольную продукцию на сумму около 12 тысяч рублей, – рассказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алексей Лубинский.

Выявить преступников смогли при помощи прокуратуры и ФСБ.

В областном управлении МВД уже прокомментировали случившееся:

— В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    34 минуты назад

    Ну и куда дальше...борцы с коррупцией..сами коррупционеры, в таких случаях такие деяния надо приравнивать к измене...

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