В Амурской области задержана преступная группа полицейских

Следственный комитет сообщил о задержании в Благовещенске руководства и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД.

Им предъявлены обвинения в получении взяток, злоупотреблении служебным положением и грабеже. Взятку, сообщили в СК, полицейские получили с владельца игорного бизнеса за покровительство.

— Кроме того, подозреваемые, находясь в помещении игорного заведения, открыто похитили имущество, продукты питания и алкогольную продукцию на сумму около 12 тысяч рублей, – рассказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алексей Лубинский.

Выявить преступников смогли при помощи прокуратуры и ФСБ.

В областном управлении МВД уже прокомментировали случившееся:

— В случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.