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21сентября
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сегодня, 18:29 0

В Амурской области за сутки выявили 118 случаев COVID-19

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %

В Амурской области за сутки выявили 118 случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 118 пациентов. У 94 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 24 – в виде пневмонии (20%). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.

Кроме того, за минувшие сутки 110 человек справились с болезнью. Однако, к сожалению, один пациент умер. С марта 2020 года от коронавируса скончались 433 амурчанина.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 416 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 28 072 человека справились с вирусом.

Напомним, что вчера, 20 сентября, в регионе обнаружили 117 новых случаев коронавируса. За то же время в регионе выздоровели 76 пациентов, умерли – трое.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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