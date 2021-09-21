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В амурском посёлке Бурея пострадавший в ДТП водитель оказался зажат в кабине

Спасатели извлекли мужчину при помощи бензореза

В амурском посёлке Бурея пострадавший в ДТП водитель оказался зажат в кабине
Фото: Инстаграм @amurskiespasateli

Во вторник, 21 августа, днём в посёлке Бурея дежурная смена пожарного поста прибыла на помощь людям, попавшим в ДТП. Самосвал с углём и автомобиль УАЗ столкнулись на пересечении улиц Амурской и Южной. При этом водитель самосвала не пострадал, пассажирам УАЗа понадобилась помощь медиков, а водителя УАЗа пришлось извлекать из кабины.

В отечественной машине находилось три человека: водитель, женщина-пассажир и ребёнок. Женщину с ребёнком доставили в Бурейскую больницу, а водитель оказался зажат в кабине рулевой рейкой. Пожарные сразу же приступили к извлечению пострадавшего из кабины. Для этого было решено использовать бензорез. На зажатого водителя надели боёвку и каску, после чего с помощью инструмента обрезали стойку, извлекли сиденья и вытащили мужчину из кабины. Затем огнеборцы помогли доставить пострадавшего до автомобиля скорой помощи, сообщает в своём инстаграм-аккаунте Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    32 минуты назад

    А где в УАЗике рулевая рейка?...которая прижала водителя...

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