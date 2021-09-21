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21сентября
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Амурчан предупреждают о возможном ухудшении качества ТВ-сигнала

Причиной неполадок называют Солнце

Амурчан предупреждают о возможном ухудшении качества ТВ-сигнала
Фото: pixabay.com

Амурский областной радиотелевизионный передающий центр (Амурский ОРТПЦ) напоминает телезрителям о начале периода осенней интерференции. В это время Солнце, спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции выстраиваются на одной линии.

— Солнце – мощный источник не только видимого света, но и радиоволн. В случае его прохождения в непосредственной близости с точкой стояния спутника связи, приемное устройство телевизионного ретранслятора принимает вместе с полезный сигналом со спутника и помеховое воздействие, что приводит к резкому снижению качества связи вплоть до её временного срыва. Суть явления проще представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света, – рассказали в Амурском ОРТПЦ.

Отмечается, что для телезрителя солнечная интерференция проявляется как ухудшение приема сигнала ТВ (замирание и «рассыпание» изображения и звука). В пик воздействия программы ТВ могут на короткое время (5-20 минут) пропадать полностью.

В Амурской области осенняя интерференция будет продолжаться:

  • для теле- и радиоканалов цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM»: с 30.09.2021 года по 20.10.2021 года с 10:52 по 11:54 часов по местному времени, максимальной продолжительностью не более 5 минут в сутки;
  • для радиостанции «Дорожное радио»: с 01.10.2021 года по 23.10.2021 года с 14:14 по 15:16 часов по местному времени, максимальной продолжительностью не более 24 минут в сутки;
  • для аналогового телеканала «Ю»: с 06.10.2021 года по 19.10.2021 года с 14:19 по 15:13 часов по местному времени, максимальной продолжительностью не более 12 минут в сутки.

График возможных перерывов трансляции сигнала размещается на сайте РТРС в разделе «Кратковременные отключения телерадиосигнала» и в Кабинете телезрителя. В мобильном приложении «Телегид» график расположен во вкладке «Вещание».

По всем вопросам, связанным с вещанием бесплатного эфирного цифрового телевидения (ЦЭТВ), можно обращаться по телефону круглосуточной горячей линии (звонок бесплатный): 8 800 220-20-02.

Также информация о ЦЭТВ и радиовещании размещается на сайте ртрс.рф.

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#связь #технологии

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