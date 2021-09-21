Тысяча пьяных водителей поймана в Благовещенске

Заместитель начальника благовещенской полиции подполковник Евгений Безносюк поделился статистикой административных правонарушений на заседании антинаркотической комиссии.

Он рассказал, что в 2021 году в ходе проверок на дорогах были выявлены свыше тысячи водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

Более 700 водителей привлечены к административной ответственности по статье об управлении автомобилем в состоянии опьянения. Из них около 60 человек были под наркотиками. Ещё 179 водителей были привлечены в связи с отказом от медицинского освидетельствования. 248 уголовных дел возбуждено в связи с повторным управлением в состоянии опьянения.

Из всех лиц, находившихся в состоянии наркотического опьянения, половина употребляли синтетические наркотики.

По всем административным правонарушениям общая сумма штрафов, наложенных судом с начала года, составила 690 000 рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба мэрии.