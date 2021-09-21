Амурчанин пытался убить бывшую гвоздем

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Бурейского района в отношении тридцатипятилетнего жителя Малиновки. Его действия в отношении бывшей любимой были расценены как покушение на убийство.

Следствием установлено, что в результате конфликта женщина забрала детей и уехала к родителям. Через некоторое время обвиняемый попытался уговорить её вернуться, но женщина отказалась разговаривать с ним.

После этого мужчина напал на неё с принесённым с собой 20-сантиметровым гвоздём, нанеся пятнадцать ударов и причинив несколько колотых ран.

В связи с тем, что разговор происходил в Бурейской районной больнице, женщине очень быстро оказали помощь, нападавшего удалось остановить.

В настоящее время дело ожидает рассмотрения в Бурейском районном суде. Максимальное наказание за данное преступление может составить до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.