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21сентября
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сегодня, 18:16 0

Амурчанин пытался убить бывшую гвоздем

План на убийство созрел у него после того, как любимая не захотела вернуться к нему

Амурчанин пытался убить бывшую гвоздем
Фото: pixabay.com

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Бурейского района в отношении тридцатипятилетнего жителя Малиновки. Его действия в отношении бывшей любимой были расценены как покушение на убийство.

Следствием установлено, что в результате конфликта женщина забрала детей и уехала к родителям. Через некоторое время обвиняемый попытался уговорить её вернуться, но женщина отказалась разговаривать с ним.

После этого мужчина напал на неё с принесённым с собой 20-сантиметровым гвоздём, нанеся пятнадцать ударов и причинив несколько колотых ран.

В связи с тем, что разговор происходил в Бурейской районной больнице, женщине очень быстро оказали помощь, нападавшего удалось остановить.

В настоящее время дело ожидает рассмотрения в Бурейском районном суде. Максимальное наказание за данное преступление может составить до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия

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