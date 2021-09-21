Жительница Свободного обвиняется в гибели девятимесячного ребёнка

Свободненской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1992 года рождения – виновницы дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб девятимесячный ребёнок.

Авария произошла 13 июня 2021 года на федеральной трассе на территории Свободненского района. Обвиняемая двигалась со скоростью около 100 километров в час. Девушка отвлеклась на проезжающий мимо встречный грузовик и не увидела стоящий впереди на перекрестке автомобиль. Произошло столкновение. Во второй машине кроме водителя находились его супруга и ребёнок 2020 года рождения.

В результате ДТП ребёнок, несмотря на то, что находился в специальном детском удерживающем устройстве, получил травмы, несовместимые с жизнью, и в этот же день скончался в Свободненской больнице. Матери погибшей девочки причинён вред здоровью средней тяжести. Водитель в аварии не пострадал.

Виновница дорожно-транспортного происшествия и её сын, также находившийся в машине в этот момент, получили в аварии телесные повреждения, причинившие лёгкий вред здоровью.

Девушка обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Уголовное дело рассмотрит Свободненский городской суд.