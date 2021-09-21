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21сентября
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сегодня, 17:59 1

На обеспечение безопасности детей в амурских образовательных организациях направлено 240 миллионов рублей

Василий Орлов рассказал о выделении средств из областного бюджета

На обеспечение безопасности детей в амурских образовательных организациях направлено 240 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Правительство Амурской области проводит финансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищённости образовательных организаций. Денежные средства направляются на модернизацию пожарной сигнализации, установку дополнительных систем видеонаблюдения, оповещения, приобретение металлоискателей, ограждение периметра объекта. Для дополнительного уровня защиты от несанкционированного вторжения учебные заведения оборудуют системами контроля доступа (турникетами, электромагнитными замками, «тревожными кнопками», домофонами).

— Безопасность детей – приоритет, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – В 2021 году на обеспечение безопасности в образовательных организациях Приамурья из областного бюджета выделено 240 миллионов рублей, из которых 105 миллионов направлены в муниципальные учреждения: школы, детские сады, организации дополнительного образования детей. Не менее существенное финансирование планируется направить и в следующем году.

— Не менее важная задача – проведение воспитательной работы с детьми, – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. – Нужно анализировать эффективность мероприятий по формированию у обучающихся навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях и негативного отношения к деструктивному поведению их сверстников, о которых так часто говорится в СМИ. К слову, с этой целью по поручению Василия Орлова в школах области еженедельно проводятся пятнадцатиминутки безопасности.

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#губернатор #дети #школа

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    42 минуты назад

    Бабушек теперь поменяют на дедушек?

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