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21сентября
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сегодня, 17:44 0

К концу октября Благовещенск и Верхнеблаговещенское свяжет обновленная дорога

Асфальт появится на участке от садового товарищества «Солнечный» до второй деревни

К концу октября Благовещенск и Верхнеблаговещенское свяжет обновленная дорога
Фото: admblag.ru

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Благовещенске продолжают ремонт дорожного полотна. На следующей неделе асфальт уложат около памятника казакам-первопоселенцам. К концу октября обещают сдать участок до второй деревни села Верхнеблаговещенское, рассказали в городской администрации.

Работа около памятника казакам займёт 5-6 рабочих дней. Дорогу будут перекрывать частями. Второй участок дороги – 2,5 километра от садового товарищества – обещают доделать к 20 октября. Сейчас там укладывают нижний слой асфальта. Кстати, подрядчик уже успел восстановить около 150 метров покрытия за свой счёт, там были обнаружены дефекты.

— Первый слой асфальта мы уложили на протяжении полуторакилометрового участка, до конца сентября планируем заасфальтировать все два с половиной километра. После этого приступим к укладке верхнего слоя. К концу октября все работы завершим, включая разметку, – сообщил представитель подрядной организации.

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#дороги #мэрия

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