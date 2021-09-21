К концу октября Благовещенск и Верхнеблаговещенское свяжет обновленная дорога

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Благовещенске продолжают ремонт дорожного полотна. На следующей неделе асфальт уложат около памятника казакам-первопоселенцам. К концу октября обещают сдать участок до второй деревни села Верхнеблаговещенское, рассказали в городской администрации.

Работа около памятника казакам займёт 5-6 рабочих дней. Дорогу будут перекрывать частями. Второй участок дороги – 2,5 километра от садового товарищества – обещают доделать к 20 октября. Сейчас там укладывают нижний слой асфальта. Кстати, подрядчик уже успел восстановить около 150 метров покрытия за свой счёт, там были обнаружены дефекты.

— Первый слой асфальта мы уложили на протяжении полуторакилометрового участка, до конца сентября планируем заасфальтировать все два с половиной километра. После этого приступим к укладке верхнего слоя. К концу октября все работы завершим, включая разметку, – сообщил представитель подрядной организации.