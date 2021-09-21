«Единая Россия» снова получит большинство в амурском заксобрании

Центризбирком РФ обработал все 100 % протоколов на выборах в Госдуму.

Впервые почти за 20-летнюю историю в нижнюю палату парламента проходят пять партий. Историческими стали и предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Амурской области восьмого созыва – впервые в законодательном органе региона будут представители сразу семи партий. О том, как прошли выборы и как результаты повлияют на расклад в законодательных органах разных уровней, – в нашем материале.

Как распределятся места в заксобрании

В амурском законодательном собрании партийное обновление – не единственное изменение. В восьмом созыве значительно сократилось количество депутатских мест – 27 вместо прежних 36. Впрочем, как и прежде, парламентское большинство сохранится за «Единой Россией».

Девять мандатов распределят между представителями семи партий. Ранее в заксобрание проходили представители не боле четырех политических объединений.

Напомним, на этих выборах «Единая Россия» получила 33,15 %, КПРФ – 21,48 %, ЛДПР – 14,16 %, «Коммунисты России» – 8,26 %, «Новые люди» – 7,18 %, «Справедливая Россия» – 6,28 %, «Пенсионеры России» – 5,41 %.

Одномандатникам в заксобрании достанутся 18 депутатских кресел. При этом 16 из них получат представители «Единой России», одно – самовыдвиженец и еще одно – представитель КПРФ.

— Тот факт, что на выборах в законодательное собрание победу одержало большинство кандидатов-одномандатников «Единой России» – это подтверждение реальной работы на местах, которую позитивно оценивают избиратели. Тем кандидатам, которые станут депутатами парламента, предстоит большая работа, направленная в первую очередь на благо жителей Приамурья. И нельзя забывать о тех поручениях, которые были приняты от амурчан в предвыборный период, – прокомментировал итоги кампании председатель заксобрания Приамурья седьмого созыва и секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Логинов.

Как мы помним, спикер амурского парламента и сам по итогам набрал наибольшее число голосов на выборах в Государственную думу от региона.

Госдума стала пятипартийной

Последние несколько созывов Госдума РФ оставалась четырехпартийной, теперь впервые за 20 лет в нее проходит еще одна, пятая партия. Результат «Новых людей» уже окрестили чуть ли не исторической сенсацией. Впрочем, есть мнения, что новое политическое объединение не могло так быстро (менее чем за два года) стать популярным среди электората. Поэтому считают, что «НЛ» – это партия-«спойлер».

Но и раньше «Новые люди» на выборах показывали хорошие результаты. Так, в сентябре 2020 года партийцы заручились поддержкой 15 % избирателей в Томске. Тогда же они прошли в заксобрания Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

В этот раз «Новые люди» преодолели минимальный барьер на выборах в региональные парламенты в двух десятках регионов, в том числе в Амурской области.

Эксперты объясняют успех новой партии на выборах в парламент двумя причинами. Во-первых, у россиян давно назрел запрос на обновление политической системы и свежие лица во власти. Во-вторых, новые силы могут войти во власть вполне легально, если они имеют актуальную повестку и хорошую репутацию своих представителей.

Еще три партии провели в парламент своих одномандатников. Это «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста». Таким образом, суммарно в Госдуму восьмого созыва проходят восемь партий.

Эксперты указывают еще на одну тенденцию, которую показали нынешние выборы. Это возросший интерес населения к политике. Россияне не просто отдавали голоса за знакомые лица и названия партий, но готовы были пристально наблюдать за кандидатами и до голосования. Такое отношение к выборам отразилось и на результатах местных кампаний. Это подтверждает и тот факт, что в амурское заксобрание по одномандатным округам прошли 16 единороссов. Амурчане голосовали за конкретных людей: Александра Синькова, Надежду Багрову, Константина Дьяконова и других известных персон.