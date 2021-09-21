Благовещенцев развеселил задымивший весь перекресток трактор

В центре столицы Приамурья заметили «дым-машину». Можно было предположить, что у техники поломка. Однако водитель не спешил выпрыгивать из кабины и выехал с проезжей части на тротуар, развернулся и продолжил движение.

Инцидент на видео снял любопытный горожанин на пересечении улиц Шевченко и Октябрьской. Действо происходило во второй половине дня. — Сегодня в обед я видел, как около торгового центра XL чистили дорогу. Явно эта техника принадлежит городу. Я знаю, что это не простой снегоуборщик – это специальная техника с щётками внизу. Но вот зачем коммунальщики решили посреди бела дня почистить гравий – остаётся для меня загадкой, – рассказал автор видео Евгений.

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Екатерина Безсонова