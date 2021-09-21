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21сентября
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сегодня, 17:14 0

После летнего паводка ещё не все амурчане вернулись в дома

53 человека остаются на сегодняшний день в пунктах длительного пребывания

После летнего паводка ещё не все амурчане вернулись в дома
Фото: amurobl.ru

В то время как жители региона активно обсуждают старт отопительного сезона, 53 человека до сих пор остаются в пунктах длительного пребывания для пострадавших от летнего наводнения. Для этих нужд в Амурской области развернуто два таких пункта.

Один из них находится в областном центре в общежитии Амурского колледжа строительства и ЖКХ и рассчитан на размещение 57 человек. На данный момент в нём пребывают 46 человек, из них 18 детей.

Второй пункт развёрнут в Моховой Пади в общежитии Регионального центра спортивной подготовки. В нём нашли приют семь человек, из них трое детей.

Продолжается работа по осуществлению выплат для приобретения нового жилья, если такое было безвозвратно потеряно, или на капитальный ремонт пострадавших домов. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился, чтобы такие выплаты в первую очередь были доведены до пребывающих в пунктах длительного размещения.

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#большая вода #губернатор #областная власть

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