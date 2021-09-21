Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
21 сентября 2021, 19:24 3

Разработана предварительная конфигурация третьей очереди развития БАМа и Транссиба

Рассчитаны варианты расширения железной дороги

Разработана предварительная конфигурация третьей очереди развития БАМа и Транссиба
Фото: fb.ru

Специалисты РЖД разработали предварительную конфигурацию третьей очереди расширения БАМа, включающую как схему вывоза угля с Эльгинского месторождения на 333 миллиарда рублей, так и варианты расширения под другие новые грузы. Таких вариантов два. Один из них рассчитан на 900 миллиардов рублей, а второй – на 2,55 триллиона рублей затрат.

Первый вариант предполагает достижение к 2030 году пропускной способности в 210 миллионов тонн и обеспечивает вывоз не только 16,6 миллионов тонн эльгинского угля в порт Ванино, но еще 13,4 миллиона тонн грузов на порты Приморья. Для этого потребуются дополнительные расходы.

Другой вариант – стройка с расчётом на грузопотоки в объёме 240 миллионов тонн. В рамках этого варианта предусмотрены масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие в том числе такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить еще 1,45 тысяч километров вторых главных и свыше 800 километров третьих путей. Такой вариант обойдётся, включая «эльгинскую» часть, в 2,89 триллиона рублей, пишет «Коммерсант».

Просмотров всего: 185

#дороги #Тында

распечатать


Общество

К концу октября Благовещенск и Верхнеблаговещенское свяжет обновленная дорога
Происшествия

В Хабаровском крае возбуждено дело о неработающих дорожных видеокамерах

Общество

К 1 ноября в Тынде откроют новый хирургический корпус

Общество 2

В Амурской области восстановлено транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами
Комментарии
Показать все (3)
  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 часов назад

    К 30 году Эльгинский уголь уже будет не востребован, Китай и ЮгоВосточная Азия переходят на альтернативные источники....

  • aleun

    aleun
    3 часа назад

    Кузмич93, учите матчасть. Уголь с Эльгинского месторождения используется в металлургии...

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    да кузмичу93 лишь-бы воздух испортить.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь