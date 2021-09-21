Разработана предварительная конфигурация третьей очереди развития БАМа и Транссиба

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Специалисты РЖД разработали предварительную конфигурацию третьей очереди расширения БАМа, включающую как схему вывоза угля с Эльгинского месторождения на 333 миллиарда рублей, так и варианты расширения под другие новые грузы. Таких вариантов два. Один из них рассчитан на 900 миллиардов рублей, а второй – на 2,55 триллиона рублей затрат.

Первый вариант предполагает достижение к 2030 году пропускной способности в 210 миллионов тонн и обеспечивает вывоз не только 16,6 миллионов тонн эльгинского угля в порт Ванино, но еще 13,4 миллиона тонн грузов на порты Приморья. Для этого потребуются дополнительные расходы.

Другой вариант – стройка с расчётом на грузопотоки в объёме 240 миллионов тонн. В рамках этого варианта предусмотрены масштабные работы как на БАМе, так и на Транссибе, включающие в том числе такие дорогостоящие мероприятия, как строительство обхода Хабаровска, моста через Амур и второго Кузнецовского тоннеля. Предполагается построить еще 1,45 тысяч километров вторых главных и свыше 800 километров третьих путей. Такой вариант обойдётся, включая «эльгинскую» часть, в 2,89 триллиона рублей, пишет «Коммерсант».