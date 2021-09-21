В Бурятии за взятки и мошенничества предстанут перед судом инспекторы ГИБДД

Три бывших инспектора ГИБДД оказались подозреваемыми в многочисленных эпизодах служебного подлога, мошенничества, а также даче и получении взяток.

По мнению отдела собственной безопасности управления МВД по Бурятии, в 2018 году инспекторы получали взятки за вынесение подложных решений при рассмотрении ДТП. Документы были использованы для неправомерного получения денежных средств от страховых компаний. Сумма причинённого ущерба составила более четырёх миллионов рублей.

Обвинительное заключение по делу уже утверждено прокуратурой. Дело будет направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.

— Наиболее строгая санкция за преступления, совершенные должностными лицами, предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.