Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:28 2

Губернатор Амурской области обсудил сотрудничество в сфере туризма с представителем компании из Арабских Эмиратов

Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале

Губернатор Амурской области обсудил сотрудничество в сфере туризма с представителем компании из Арабских Эмиратов
Фото: Телеграм

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём телеграм-канале рассказал, что недавно встретился с представителем компании из Арабских Эмиратов, Мохаммедом Али Алаббаром из Emaar Properties, и обсудил с ним сотрудничество в сфере туризма.

— Яркая личность в коммерческой среде. Один из самых известных проектов его компании – комплекс Даунтаун Дубай, включающий в себя Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, – описал своего собеседника губернатор.

Орлов отметил, что на встрече они обсудили возможные перспективы сотрудничества в сфере туризма и строительства.

Просмотров всего: 214

#губернатор #туризм

распечатать


Общество 1

На обеспечение безопасности детей в амурских образовательных организациях направлено 240 миллионов рублей
Общество

После летнего паводка ещё не все амурчане вернулись в дома
Власть

Василий Орлов заявил о том, что Дом культуры в Константиновке будет отремонтирован до конца года
Экономика 2

Василий Орлов сообщил о начале возведения газопровода в Свободном

Комментарии
Показать все (2)
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    30 дней без визы надо делать...

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    В ОАЭ и так виза не нужна до 90 дней.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь