Губернатор Амурской области обсудил сотрудничество в сфере туризма с представителем компании из Арабских Эмиратов
Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале
Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём телеграм-канале рассказал, что недавно встретился с представителем компании из Арабских Эмиратов, Мохаммедом Али Алаббаром из Emaar Properties, и обсудил с ним сотрудничество в сфере туризма.
— Яркая личность в коммерческой среде. Один из самых известных проектов его компании – комплекс Даунтаун Дубай, включающий в себя Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, – описал своего собеседника губернатор.
Орлов отметил, что на встрече они обсудили возможные перспективы сотрудничества в сфере туризма и строительства.
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