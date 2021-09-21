Губернатор Амурской области обсудил сотрудничество в сфере туризма с представителем компании из Арабских Эмиратов

Губернатор Приамурья Василий Орлов в своём телеграм-канале рассказал, что недавно встретился с представителем компании из Арабских Эмиратов, Мохаммедом Али Алаббаром из Emaar Properties, и обсудил с ним сотрудничество в сфере туризма.

— Яркая личность в коммерческой среде. Один из самых известных проектов его компании – комплекс Даунтаун Дубай, включающий в себя Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире, – описал своего собеседника губернатор.

Орлов отметил, что на встрече они обсудили возможные перспективы сотрудничества в сфере туризма и строительства.