Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:15 0

Хабаровчанка сделала проход из своей квартиры в подвал и установила там джакузи

Суд признал действия женщины незаконными

Хабаровчанка сделала проход из своей квартиры в подвал и установила там джакузи
Фото: pixabay.com

57-летняя жительница Хабаровского края сделала из своей квартиры ход в подвал и установила там джакузи, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Управляющая компания обратилась в суд с иском к женщине о признании перепланировки незаконной.

Отмечается, что собственница квартиры изменила не только параметры своего жилого помещения, но и всего многоквартирного дома, перекрыв доступ к общедомовым коммуникациям.

Суд удовлетворил требования управляющей компании и обязал собственницу привести квартиру в первоначальный вид. Однако женщина отказываться от затеи не пожелала и решение суда не исполнила.

Лишь после взыскания исполнительского сбора хозяйка подвального джакузи осознала неотвратимость выполнения судебных требований и вернула жилому помещению первоначальный вид.

Просмотров всего: 615

#закон #суды

распечатать


Общество

Жительница Свободного обвиняется в гибели девятимесячного ребёнка
В России и мире

Бывший муж Полины Гагариной подал на неё в суд
Происшествия

Амурчанка, убившая мать шваброй, просила смягчить приговор
Общество 1

Центробанк утвердил новую методику расчета ОСАГО
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь