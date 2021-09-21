Хабаровчанка сделала проход из своей квартиры в подвал и установила там джакузи

57-летняя жительница Хабаровского края сделала из своей квартиры ход в подвал и установила там джакузи, сообщает пресс-служба управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Управляющая компания обратилась в суд с иском к женщине о признании перепланировки незаконной.

Отмечается, что собственница квартиры изменила не только параметры своего жилого помещения, но и всего многоквартирного дома, перекрыв доступ к общедомовым коммуникациям.

Суд удовлетворил требования управляющей компании и обязал собственницу привести квартиру в первоначальный вид. Однако женщина отказываться от затеи не пожелала и решение суда не исполнила.

Лишь после взыскания исполнительского сбора хозяйка подвального джакузи осознала неотвратимость выполнения судебных требований и вернула жилому помещению первоначальный вид.