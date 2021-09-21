Василий Орлов заявил о том, что Дом культуры в Константиновке будет отремонтирован до конца года

Благодаря национальному проекта «Культура» в Константиновке впервые за 30 лет ведут масштабные преобразования Дома культуры. Объект обещают отремонтировать до конца года, сообщили в областном правительстве.

— Работы на объекте ведутся в соответствии с утвержденным графиком, до конца года они должны завершиться, – отметил губернатор области Василий Орлов.

Сейчас объект готов на 50 процентов, там устанавливают оконные блоки и ведут отделочные работы. В учреждении провели ремонтные работы на крыше, обновили системы жизнеобеспечения, положили линолеум и установили дверь в библиотеке.

— После ремонта жители Константиновского района получат возможность развивать творческие способности в современном, специально оборудованном для этого учреждении. Кроме того, на базе ДК откроется библиотека, модернизированная по модельному стандарту за счет средств федерального бюджета. В этом году благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье модернизируют восемь библиотек нового поколения, что позволит вовлечь больше амурчан в культурную жизнь не только района, но и области, – рассказал глава региона.