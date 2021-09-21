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21сентября
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сегодня, 15:44 5

В Благовещенске привлекли к ответственности водителя за езду по нижнему ярусу набережной

Наказали сразу по нескольким статьям

В Благовещенске привлекли к ответственности водителя за езду по нижнему ярусу набережной
Фото: depositphotos

20 сентября экипаж ГИБДД, прибывший в район набережной Благовещенска, обнаружил на её нижнем ярусе автомобиль Lexus LX470, за рулём которого находился гражданин 1985 года рождения.

Экипаж ДПС прибыл по вызову после того, как в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобиле, который совершил съезд к реке Амур и передвигается по нижнему ярусу набережной, где движение запрещено.

Водитель автомобиля был привлечён к административной ответственности за тонированные стёкла салона, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Ну все, теперь автомобиль продавать придется для оплаты всех штрафов.

  • Проходимец

    Проходимец
    3 часа назад

    Еще бы водоохранную зону припомнили

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    По велодорожке таксисты,джипингисты и другие олени ездят с угрожающей интенсивностью. ППСники и ухом не ведут.Кстати распоряжение мэра самокатчики "вертели" на бакене.Гоняют по встречке только пыль из под копыт.

  • Myxira

    Myxira
    54 минуты назад

    В городе нет ни одной пешеходной улицы. Сделайте Краснофлотскую пешеходной - нет там особой нужды в передвижении автомобильного транспорта.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    44 минуты назад

    Поддерживаю...Судьи 20 метров пешком пройдут от стоянки.

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