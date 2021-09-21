В Благовещенске привлекли к ответственности водителя за езду по нижнему ярусу набережной

20 сентября экипаж ГИБДД, прибывший в район набережной Благовещенска, обнаружил на её нижнем ярусе автомобиль Lexus LX470, за рулём которого находился гражданин 1985 года рождения.

Экипаж ДПС прибыл по вызову после того, как в дежурную часть полиции поступило сообщение об автомобиле, который совершил съезд к реке Амур и передвигается по нижнему ярусу набережной, где движение запрещено.

Водитель автомобиля был привлечён к административной ответственности за тонированные стёкла салона, несоблюдение требований дорожных знаков, а также за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.