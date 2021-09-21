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21сентября
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сегодня, 15:14 0

Бывший муж Полины Гагариной подал на неё в суд

Дмитрий Исхаков хочет урегулировать порядок встреч с дочерью

Бывший муж Полины Гагариной подал на неё в суд
Фото: Яндекс.Дзен

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в конце прошлого года после шести лет брака. Пара рассталась тихо и без скандалов. Но недавно Исхаков обратился в суд, чтобы официально урегулировать вопросы относительно своих встреч с дочерью, пишет СтарХит».

Дмитрий Исхаков в середине сентября подал на бывшую жену в суд. Как пояснили «СтарХиту» в суде, в иске идёт речь об установлении порядка общения фотографа с детьми.

После развода Дмитрий уже признавался в сложных отношения с Полиной Гагариной. По его словам, они общаются исключительно по вопросам, касающимся их четырёхлетней дочери Мии. Недавно Исхаков пожаловался в своём Instagram, что ему приходится постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь.

Также в суде бывший муж Гагариной намерен решить вопросы общения с 13-летним сыном певицы от первого брака. Дмитрий относился к Андрею как к родному, но в последнее время они почти перестали общаться. Фотограф связывает это и с переходным возрастом мальчика.

Пока неизвестно, возникнут ли у бывших супругов споры, связанные с разделом имущества. Ранее певица заявляла, что делить они ничего не планируют. Также она уверяла, что «никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребёнком».

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#дети #суды #шоу-бизнес

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