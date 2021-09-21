Бывший муж Полины Гагариной подал на неё в суд

Дмитрий Исхаков в середине сентября подал на бывшую жену в суд. Как пояснили «СтарХиту» в суде, в иске идёт речь об установлении порядка общения фотографа с детьми.

После развода Дмитрий уже признавался в сложных отношения с Полиной Гагариной. По его словам, они общаются исключительно по вопросам, касающимся их четырёхлетней дочери Мии. Недавно Исхаков пожаловался в своём Instagram, что ему приходится постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь.

Также в суде бывший муж Гагариной намерен решить вопросы общения с 13-летним сыном певицы от первого брака. Дмитрий относился к Андрею как к родному, но в последнее время они почти перестали общаться. Фотограф связывает это и с переходным возрастом мальчика.

Пока неизвестно, возникнут ли у бывших супругов споры, связанные с разделом имущества. Ранее певица заявляла, что делить они ничего не планируют. Также она уверяла, что «никогда не будет препятствовать свиданиям отца с ребёнком».