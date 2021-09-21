Для удобства слабовидящих в Благовещенске обустроят тротуар

Мэр Благовещенска Олег Имамеев вместе с председателем областной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Титовым обсудил вопросы благоустройства района Астрахановки, сообщает пресс-служба мэрии.

Остро встал вопрос о возможности безопасного передвижения незрячих и слабовидящих граждан, проживающих напротив дома, где размещается сама организация. Трудности для них создают как старое неровное покрытие тротуара, так и ветви деревьев и кустарников вдоль пешеходных дорожек.

Отмечается, что этот вопрос решат уже в текущем году. Такое поручение городскому управлению капительного строительства дал Олег Имамеев. Специалисты просчитают объем плитки, после чего тротуар обновят. Также в этом районе в ближайшее время проведут работы по обрезке деревьев, прочистке водоотводных канав.

Также сообщают, что до 2024 года проведут работы по благоустройству дворовых территорий домов №№ 1 и 2 по переулку Южному. Обе территории включены в перечень дворов программы «Жилье и городская среда». Вместе с тем Олег Имамеев предложил обустроить небольшую общественную территорию в этом районе для семейного и детского отдыха.

— В этом небольшом районе проживают благовещенцы с нарушением зрения, поэтому требуется индивидуальный подход к обустройству территории. Достаточно широкий спектр вопросов мы сегодня на месте обсудили. Это и благоустройство, и работа котельной, и отношения с управляющей компанией. По всем направлениям даны поручения. Что-то можно решить оперативно, какие-то поручения войдут в планы на последующие годы. В этом году начнем работу, – подытожил глава областного центра.