Алана Мамаева отказалась от алиментов в 300 тысяч рублей

Адвокат рассказала, что неделю назад они предложили Алане Мамаевой уже третий проект мирового соглашения. В нём предлагалось выплачивать алименты на общего ребёнка в размере 300 тысяч рублей. При этом размер денежной суммы мог обсуждаться, если существуют весомые обоснования для её увеличения. Однако сторона Аланы заявила, что их это категорически не устраивает.

Также Петрик отметила, что бывшая супруга Павла не даёт ему видеться с дочерью. По её словам, пару недель назад они пытались встретиться с ребёнком, но им предложили приехать за 100 километров от города. При этом Павел работает в другом городе и приезжает в Москву лишь на короткое время. Он хотел пообщаться с детьми после школы и сводить их на детские мероприятия. Адвокат заявляет, что спортсмен не видел детей уже несколько месяцев.

Теперь Мамаев намерен дождаться решения суда, которым будет установлен порядок общения с ребёнком.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года после восьми лет брака. У них есть общая дочь Алиса. От первого брака Алана Мамаева воспитывает сына.