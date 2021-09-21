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21сентября
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сегодня, 14:49 11

В Госдуму войдут представители «Единой России» и ещё семи партий

Кроме того, в Думу проходят пять самовыдвиженцев

В Госдуму войдут представители «Единой России» и ещё семи партий
Фото: ЦИК Россия

После обработки всех протоколов стало известно, что в восьмой созыв Госдумы прошли представители восьми партий. По федеральному округу победу одержала «Единая Россия», сообщили в Центризбиркоме России.

В восьмой созыв Государственной думы вошли кандидаты из партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

В ходе выборов по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» сохранили первенство в 198 округах, КПРФ – в девяти, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. У ЛДПР лидерами стали два кандидата, у «Родины», «Гражданской платформы» и «Партии Роста» – по одному.

Также в Думу войдут пять самовыдвиженцев, трое в Москве – координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актёр Дмитрий Певцов. В Республике Адыгея – Владислав Резник, в Крыму – Леонид Бабашов.

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Продолжаем спать дальше. Стабильность...

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 часа назад

    "Продолжаем спать дальше. Стабильность..."

    - Готовимся и морально настраиваемся к стабильности в 2024 году.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    3 часа назад

    Все просто,- за ЕР проголосовали бюджетники и военные, за КПРФ пенсионеры, при явке от 29.9 до 42%(по разным данным) - остальные - болото,-которые тупо не голосовали....

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    отличный результат выборов!

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    3 часа назад

    "остальные - болото,-которые тупо не голосовали...."

    - Согласен. Но впухать на новые налоги, бешенный рост цен, кормёжку Донбаса, Сирии и Талибана будем все вместе.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    самые лживые выборы за всю историю

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    "самые лживые выборы за всю историю"

    В истории-то вы, любезный, того... профан. :)

    Спроси, когда Вторая мировая война закончилась, так без гугла и не скажете.

    Учились бы, вместо того, чтоб на АИ ошиваться. Будущее России, едрена матрена.

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Обратите внимание на проценты с которыми "Едрисня" Победила..Они почти одинаковые по все стране.Какие все таки кураторы в канторе не умные. Опять спалились))))) Опять их экстремисты носом в собственное дерьмо ткнут. Яшина и Бондаренко отравят или посадят за то что без маски в автомобиле ехали.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Ничего-о! Дождемся когда во власть войдут представители народа и едро в сортир отправят

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Я подозреваю, что выборы мутные. Вот всюду против едро, а голосование за едро. Вот чтоб эта муть не слишком будоражила и проценты будто отмереные всем по "нормативу" а легитимности нет. 41% прошолосовало. Это полнейший провал избирательной кампании.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    DrDimon сам-то обоср...)) чел не уточнял за какой период истории и какого государства

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