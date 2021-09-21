В Госдуму войдут представители «Единой России» и ещё семи партий

После обработки всех протоколов стало известно, что в восьмой созыв Госдумы прошли представители восьми партий. По федеральному округу победу одержала «Единая Россия», сообщили в Центризбиркоме России.

В восьмой созыв Государственной думы вошли кандидаты из партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Партия Роста» и «Гражданская платформа».

В ходе выборов по одномандатным округам кандидаты от «Единой России» сохранили первенство в 198 округах, КПРФ – в девяти, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми. У ЛДПР лидерами стали два кандидата, у «Родины», «Гражданской платформы» и «Партии Роста» – по одному.

Также в Думу войдут пять самовыдвиженцев, трое в Москве – координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман и актёр Дмитрий Певцов. В Республике Адыгея – Владислав Резник, в Крыму – Леонид Бабашов.