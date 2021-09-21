Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:52 0

Знакомые молодого мужа Азизы рассказали о его тайной страсти

Стало известно скандальное прошлое Александра Соколова

Знакомые молодого мужа Азизы рассказали о его тайной страсти
Фото: sobesednik.ru

В прошлом месяце Азиза вышла замуж за молодого итальянца Алессандро Лортэ. Вскоре после свадьбы стали вскрываться скандальные подробности о муже певицы. Недавно выяснилось, что мужчина увлекался азартными играми и никогда не работал, пишет «СтарХит».

В августе 57-летняя Азиза вышла замуж за бизнесмена из Италии Александро Лортэ. Позже стало известно, что на самом деле мужчину зовут Александр Соколов, а родился он в Липецке. Также оказалось, что избранник артистки никогда не работал, а все сбережения тратил на азартные игры.

В программе Андрея Малахова знакомая матери Соколова рассказала, что Александр потерял очень много денег из-за пристрастия к азартным играм. По словам женщины, он воровал у мамы золотые украшения и сдавал в ломбард. Мать потом сама выкупала свои драгоценности. Также знакомая сообщила, что Соколов не работал. Он пытался устроиться официантом, но его вскоре увольняли.

Эти слова подтвердила и другая приятельница Людмилы Соколовой. По её словам, мать Александра взяла кредит в банке, потому что сын всё проигрывал. Однажды он даже унёс из дома телевизор и сказал, что их ограбили. Потом банк забрал их квартиру за долги. Теперь у второго сына высчитывают деньги из зарплаты, а Людмила и Александр не работают, чтоб не отдавать долг.

Многие коллеги Азизы считают, что Александру удалось задурить голову певице. Они советуют артистке одуматься и разорвать отношения с молодым мужем.

Просмотров всего: 562

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Бывший муж Полины Гагариной подал на неё в суд
В России и мире

Лолита Милявская завещала, чтобы её кремировали после смерти
В России и мире

Ида Галич призналась, что после развода сидит на таблетках
В России и мире 1

В семье Андрея Данилко случилось горе
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь