Знакомые молодого мужа Азизы рассказали о его тайной страсти

В августе 57-летняя Азиза вышла замуж за бизнесмена из Италии Александро Лортэ. Позже стало известно, что на самом деле мужчину зовут Александр Соколов, а родился он в Липецке. Также оказалось, что избранник артистки никогда не работал, а все сбережения тратил на азартные игры.

В программе Андрея Малахова знакомая матери Соколова рассказала, что Александр потерял очень много денег из-за пристрастия к азартным играм. По словам женщины, он воровал у мамы золотые украшения и сдавал в ломбард. Мать потом сама выкупала свои драгоценности. Также знакомая сообщила, что Соколов не работал. Он пытался устроиться официантом, но его вскоре увольняли.

Эти слова подтвердила и другая приятельница Людмилы Соколовой. По её словам, мать Александра взяла кредит в банке, потому что сын всё проигрывал. Однажды он даже унёс из дома телевизор и сказал, что их ограбили. Потом банк забрал их квартиру за долги. Теперь у второго сына высчитывают деньги из зарплаты, а Людмила и Александр не работают, чтоб не отдавать долг.

Многие коллеги Азизы считают, что Александру удалось задурить голову певице. Они советуют артистке одуматься и разорвать отношения с молодым мужем.