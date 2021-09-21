В Амурской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»

Первый региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый–2021» завершился в Амурской области. В нём приняли участие 12 полицейских из городских и районных отделов области.

Трое сотрудников, набравших наибольшее число голосов, вышли в полуфинал. За старшего лейтенанта полиции Рафика Епремяна из Сковородинского района проголосовали более двух тысяч человек. За майора полиции Александра Рязанского из Михайловского отдела полиции проголосовали 1 785 человек. Замыкает тройку финалистов первого этапа Филипп Жердев из Благовещенска с почти пятью сотнями голосов.

Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября. В ходе него будет выявлен лучший участковый уполномоченный Амурской области. Он и отправится на всероссийский этап, который пройдёт с первого по десятое ноября, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.