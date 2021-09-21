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21сентября
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сегодня, 13:52 3

В Амурской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»

Лучший полицейский будет выбран в ходе второго этапа конкурса в октябре

В Амурской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»
Фото: osmvd-oz.ru

Первый региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый–2021» завершился в Амурской области. В нём приняли участие 12 полицейских из городских и районных отделов области.

Трое сотрудников, набравших наибольшее число голосов, вышли в полуфинал. За старшего лейтенанта полиции Рафика Епремяна из Сковородинского района проголосовали более двух тысяч человек. За майора полиции Александра Рязанского из Михайловского отдела полиции проголосовали 1 785 человек. Замыкает тройку финалистов первого этапа Филипп Жердев из Благовещенска с почти пятью сотнями голосов.

Второй этап конкурса пройдет с 7 по 16 октября. В ходе него будет выявлен лучший участковый уполномоченный Амурской области. Он и отправится на всероссийский этап, который пройдёт с первого по десятое ноября, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#конкурсы #работа

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    Лучший оперуполномоченный?))) Объясните пожалуйста неучам разницу между участковым и опером)

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Это как небо и земля.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    А у народных полицейских забрала не запотевают, что-ли?

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