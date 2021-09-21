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21сентября
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сегодня, 13:34 0

«Газпром» объявил о приостановке работы трубопровода «Сила Сибири»

Транспортировка газа будет приостановлена с 22 по 29 сентября

«Газпром» объявил о приостановке работы трубопровода «Сила Сибири»
Фото: pixabay.com

В «Газпроме» сообщили, что мера принята из-за профилактических работ, сообщает ТАСС.

Сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году.

— По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью, – отметили в «Газпроме».

На прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что объем поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», которые начались в декабре 2019 года, превысил 10 миллиардов кубометров.

Справка АИ:

«Сила Сибири» – это крупнейшая система для транспортировки газа на востоке России, по ней поставляется газ российским потребителям на ДВ и в Китай.

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#российская власть

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