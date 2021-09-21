«Газпром» объявил о приостановке работы трубопровода «Сила Сибири»
Транспортировка газа будет приостановлена с 22 по 29 сентября
В «Газпроме» сообщили, что мера принята из-за профилактических работ, сообщает ТАСС.
Сроки проведения работ согласованы с китайской компанией CNPC в 2020 году.
— По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью, – отметили в «Газпроме».
На прошлой неделе глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что объем поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», которые начались в декабре 2019 года, превысил 10 миллиардов кубометров.
Справка АИ:
«Сила Сибири» – это крупнейшая система для транспортировки газа на востоке России, по ней поставляется газ российским потребителям на ДВ и в Китай.
Просмотров всего: 516