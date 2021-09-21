В Хабаровском крае возбуждено дело о неработающих дорожных видеокамерах
Двенадцать установленных комплексов видеофиксации оказались нерабочими, информация с них не передавалась в ГИБДД
СК возбудил уголовное дело в связи с злоупотреблением должностными полномочиями в отношении чиновников управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.
В соответствии с проектом камерами оснащены все перекрёстки и опасные участки автодорог краевого центра. Прокурорская проверка выяснила, что двенадцать комплексов видеофиксации из числа установленных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до настоящего времени не функционируют, информация о нарушениях не фиксируется и не передаётся в органы ГИБДД.
Следователи планируют дать оценку действиям должностных лиц, а также проверить порядок приёмки оборудования и его оплату в соответствии с контрактом. Кроме того, они выяснят, как эксплуатировалось оборудование и как оно поддерживалось в рабочем состоянии.
В настоящее время расследование продолжается, сообщает следственное управление СК России по Хабаровскому краю.
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