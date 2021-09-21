Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:18 0

В Хабаровском крае возбуждено дело о неработающих дорожных видеокамерах

Двенадцать установленных комплексов видеофиксации оказались нерабочими, информация с них не передавалась в ГИБДД

В Хабаровском крае возбуждено дело о неработающих дорожных видеокамерах
Фото: pixabay.com

СК возбудил уголовное дело в связи с злоупотреблением должностными полномочиями в отношении чиновников управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.

В соответствии с проектом камерами оснащены все перекрёстки и опасные участки автодорог краевого центра. Прокурорская проверка выяснила, что двенадцать комплексов видеофиксации из числа установленных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до настоящего времени не функционируют, информация о нарушениях не фиксируется и не передаётся в органы ГИБДД.

Следователи планируют дать оценку действиям должностных лиц, а также проверить порядок приёмки оборудования и его оплату в соответствии с контрактом. Кроме того, они выяснят, как эксплуатировалось оборудование и как оно поддерживалось в рабочем состоянии.

В настоящее время расследование продолжается, сообщает следственное управление СК России по Хабаровскому краю.

Просмотров всего: 405

#дороги #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Амурской области задержана преступная группа полицейских
Происшествия 1

В амурском посёлке Бурея пострадавший в ДТП водитель оказался зажат в кабине
Происшествия

Амурчанин пытался убить бывшую гвоздем
Общество

Жительница Свободного обвиняется в гибели девятимесячного ребёнка
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь