Дети Иннокентия Смоктуновского оказались в психиатрической клинике

Дочь Смоктуновского была балериной, а также работала в Музее МХАТа. Сын Филипп стал переводчиком научно-фантастической литературы.

Около месяца назад Смоктуновский-младший оказался в психиатрической больнице. Мужчина отказывался от еды и перестал выходить на улицу. По словам его дочери Анастасии, причиной проблем со здоровьем у отца стал стресс после смерти жены, от которого он не смог оправиться.

Однако вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в эфире шоу «Звезды сошлись» заявила, что причиной проблем с психикой сына Иннокентия Смоктуновского стало увлечение запрещёнными веществами.

Её слова подтвердил и кинопродюсер Марк Рудинштейн. По его словам, он слышал об этом лично от Иннокентия Михайловича. Актёр был очень расстроен зависимостью детей от наркотиков.

Дочь Смоктуновского сейчас тоже находится в психиатрической клинике из-за проблем с нервами. Соседи Марии рассказали, что она порой ведёт себя неадекватно и очень странно выглядит.