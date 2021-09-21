В Приморье кто-то украл оборудование для отслеживания паводка

На одном из участков на реке Наумовка в Приморском крае пропало всё контрольно-измерительное оборудование для наблюдения за уровнем воды. Кому оно могло понадобиться – неизвестно, рассказали в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за исчезновения оборудования автоматизированное наблюдение приостановили на неопределённый срок. Заявление в полицию уже написано, размер ущерба устанавливается. — Из-за отсутствия оборудования главы муниципалитетов, специалисты Примгидромета, ГОЧС, МЧС потеряли возможность отслеживать развитие дождевых паводков в непрерывном режиме, что ограничило возможность раннего предупреждения жителей Красноармейского района, – сообщили в ведомстве. Само по себе оборудование не представляет ценности, если его использовать не по назначению. Приборы сделаны из современных материалов, сдать их на металлолом не получится.

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Илона Зарецкая